ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом

ВСУ признали, что в Киеве сбили свой беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Об этом говорится в заявлении украинских Воздушных сил в Telegram.

Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили там. «Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в сообщении. Там допустили, что речь может идти о технической неисправности.

О дронах в небе над центром Киева сообщалось ранее. В городе была объявлена воздушная тревога. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Он уточнил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метров.