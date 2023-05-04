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23:11, 4 мая 2023Бывший СССР

ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом

ВСУ признали, что в Киеве сбили свой беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление в небе над Киевом. Об этом говорится в заявлении украинских Воздушных сил в Telegram.

Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили там. «Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — говорится в сообщении. Там допустили, что речь может идти о технической неисправности.

О дронах в небе над центром Киева сообщалось ранее. В городе была объявлена воздушная тревога. После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города. Он уточнил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метров.

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Марина Совина
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