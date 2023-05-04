Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе города

В Соломенском районе Киева загорелось четырехэтажное здание. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА», — говорится в сообщении. Изначально он сообщил, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Позже Кличко добавил, что разрушения в здании произошли на площади 150 квадратных метра.

По словам киевского градоначальника, информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в небе над центром Киева видны дроны, система противовоздушной обороны (ПВО) пытается их поразить. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, в Киеве более 20 минут вели стрельбу, пытаясь сбить летательные аппараты.