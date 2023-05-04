Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:41, 4 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о дронах над центром Киева

ТАСС: в небе над центром Киева видны дроны, ПВО пытается их поразить

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В небе над центром Киева видны дроны, система противовоздушной обороны (ПВО) пытается их поразить. Об этом сообщает ТАСС.

В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, в Киеве более 20 минут вели стрельбу, пытаясь сбить летательные аппараты. На момент написания новости местные власти сообщили об отбое воздушной тревоги в городе.

Ранее стало известно о серии взрывов, прозвучавших в Киеве. Местных жителей попросили оставаться в укрытии до прекращения тревоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нападении на российского делегата в Анкаре
Российские учителя посоревнуются в использовании технологий
В сети появилось видео нападения на российского делегата в Анкаре
В Севастополе допустили возможность атаки со стороны Украины в праздники
Белый дом опроверг свою причастность к атаке дронов на Кремль
Стало известно о дронах над центром Киева
Россиянин зарезал сына во время ссоры и получил девять лет колонии
Тепляковы пожаловались на атаку мошенников
Альтернативная претендентка на британский престол приедет на коронацию Карла III
Врач назвала причину ухудшения симптомов аллергии в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.