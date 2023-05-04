Стало известно о дронах над центром Киева

ТАСС: в небе над центром Киева видны дроны, ПВО пытается их поразить

В небе над центром Киева видны дроны, система противовоздушной обороны (ПВО) пытается их поразить. Об этом сообщает ТАСС.

В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, в Киеве более 20 минут вели стрельбу, пытаясь сбить летательные аппараты. На момент написания новости местные власти сообщили об отбое воздушной тревоги в городе.

Ранее стало известно о серии взрывов, прозвучавших в Киеве. Местных жителей попросили оставаться в укрытии до прекращения тревоги.