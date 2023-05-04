В Киеве сообщили о серии взрывов

В Киеве 4 мая прогремела серия взрывов после объявления режима воздушной тревоги

В Киеве вечером 4 мая произошла серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

В городе объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) и попросили жителей оставаться в укрытии.

Ночью 4 мая в районе украинского военного завода «Арсенал» в Киеве прозвучал мощный взрыв. Один из очевидцев заявил, что взрыв произошел после двух часов пополуночи.