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20:26, 4 мая 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о серии взрывов

В Киеве 4 мая прогремела серия взрывов после объявления режима воздушной тревоги

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве вечером 4 мая произошла серия взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

В городе объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) и попросили жителей оставаться в укрытии.

Ночью 4 мая в районе украинского военного завода «Арсенал» в Киеве прозвучал мощный взрыв. Один из очевидцев заявил, что взрыв произошел после двух часов пополуночи.

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Алевтина Запольская
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