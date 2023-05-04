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13:42, 4 мая 2023Бывший СССР

Киевляне рассказали о ночном ударе по заводу «Арсенал»

ТАСС: киевляне заявили о сильном взрыве на военном заводе «Арсенал» ночью 4 мая

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ночью 4 мая во время воздушной тревоги в районе украинского военного завода «Арсенал» в Киеве прозвучал мощный взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Один из них заявил, что взрыв произошел после двух часов пополуночи.

«Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по "Арсеналу", завод очень много территории занимает», — сказал он.

Другой очевидец отметил, что взрыв слышали по всему городу, а его мощность трудно представить.

Ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что атаки российских беспилотных летательных аппаратов вскрывают позиции украинской противовоздушной обороны и истощают ее.

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Алевтина Запольская
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