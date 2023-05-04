На Украине признали эффективной российскую тактику по истощению ПВО

Спикер ВС Украины Игнат заявил, что атаки российских БПЛА вскрывают позиции украинской ПВО

Атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрывают позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и истощают ее, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Игнат указал, что пуск зенитной ракеты по беспилотнику показывает, откуда ракета была выпущена. А сам запас зенитных ракет, которые, по словам спикера, составляют основу украинской ПВО, истощается.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области.