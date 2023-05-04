Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:21, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине признали эффективной российскую тактику по истощению ПВО

Спикер ВС Украины Игнат заявил, что атаки российских БПЛА вскрывают позиции украинской ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрывают позиции украинской противовоздушной обороны (ПВО) и истощают ее, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Игнат указал, что пуск зенитной ракеты по беспилотнику показывает, откуда ракета была выпущена. А сам запас зенитных ракет, которые, по словам спикера, составляют основу украинской ПВО, истощается.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Командир спецназа «Ахмат» назвал последствие для Украины после контрнаступления
Песков заявил о необходимости тщательного расследования атаки на Кремль
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День Победы
Власти Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников
Названы мешающие работоспособности привычки
52-летняя телеведущая назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду
На Украине признали эффективной российскую тактику по истощению ПВО
МИД России пообещал сурово наказать стоявших за атакой дронов на Кремль
Прокуратура изъяла уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа
Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.