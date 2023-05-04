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11:39, 4 мая 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о скоплении сил ВСУ на передовой для контрнаступления

Рогов: ВСУ скопили силы для начала контрнаступления в Запорожской области

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили силы на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления», — поделился он мнением.

Рогов также заявил, что российские военнослужащие знают о планах противника. Они считают, что одним из направлений удара украинских войск может стать город Токмак.

Ранее Рогов заявил, что бронегруппа ВСУ начала контрнаступление южнее Орехова в Запорожской области. По его словам, атака началась вечером 3 мая. Противник понес потери в живой силе и технике.

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Варвара Кошечкина
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