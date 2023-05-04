Рогов сообщил о начале контрнаступления бронегруппы ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала контрнаступление южнее Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, атака началась вечером в среду, 3 мая. «В данный момент бой в самом разгаре. У врага есть потери в живой силе и технике — подбиты как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер», — уточнил Рогов.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, а еще 14 получили ранения.

Также Рогов заявил о потерях украинской армии после удара по Павлограду. По его словам, три бригады ВСУ лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области.