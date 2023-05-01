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12:37, 1 мая 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду

Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились ресурсов для атаки после удара по Павлограду

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области. О потерях рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, переброска этих подразделений завершилась 30 апреля. «Они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки», — сказал Рогов. Он предположил, что у ВСУ возникнут логистические проблемы с доставкой необходимых ресурсов для боевых действий, так как в городе были основные запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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Кристина Есикова
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