Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду
Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились ресурсов для атаки после удара по Павлограду
Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области. О потерях рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
По его словам, переброска этих подразделений завершилась 30 апреля. «Они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки», — сказал Рогов. Он предположил, что у ВСУ возникнут логистические проблемы с доставкой необходимых ресурсов для боевых действий, так как в городе были основные запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов.