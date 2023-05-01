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11:13, 1 мая 2023Бывший СССР

Стали известны подробности удара по Павлограду

«РВ»: раскрыты подробности удара ВС РФ по транспортному узлу ВСУ в Павлограде

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по транспортному узлу в Павлограде Днепропетровской области, где находились военные объекты. Подробности стали известны Telegram-каналу «Военкоры русской весны» («РВ»).

«По одной версии — поражен оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения», — говорится в публикации.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие. По данным Лысака, на предприятии произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом он отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Варвара Кошечкина
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