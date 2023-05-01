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09:21, 1 мая 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие

Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении и пожаре на предприятии в Павлограде

Фото: РИА Новости

В Павлограде в Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Лысака, на предприятии произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом он отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В эту же ночь воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Ранее сигналы тревоги прозвучали в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени они распространились на всю территорию страны.

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Варвара Кошечкина
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