В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие

Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении и пожаре на предприятии в Павлограде

В Павлограде в Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Лысака, на предприятии произошел пожар. Сейчас он уже потушен. При этом он отметил, что семь ракет удалось сбить с помощью сил воздушного командования «Восток».

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В эту же ночь воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Ранее сигналы тревоги прозвучали в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени они распространились на всю территорию страны.