Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

Ранее воздушная тревога была объявлена в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени она распространилась на всю территорию страны.

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

28 апреля Минобороны России сообщило, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

