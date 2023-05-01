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04:32, 1 мая 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Фото: VItalii Kliuiev / imago-images.de / Global Look Press

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны, передает РИА Новости.

Ранее воздушная тревога была объявлена в центральных и восточных областях. После 04:00 по московскому времени она распространилась на всю территорию страны.

В ночь на 1 мая стало известно, что российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных. Информацию об ударе также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

28 апреля Минобороны России сообщило, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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