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14:16, 28 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по резервам ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России нанесли групповой ракетный удар по резервам ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 28 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ была совершена высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — добавили в оборонном ведомстве.

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Накануне Минобороны также отчиталось о нанесении группового ракетного удара по пунктам дислокации резервов украинских войск. Тогда атака ВКС России воспретила выдвижение подразделений морской пехоты противника в районы боевых действий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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