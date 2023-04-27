Минобороны сообщило о нанесении сосредоточенного удара по резервам ВСУ

Минобороны отчиталось о нанесении сосредоточенного удара по пунктам резервов ВСУ

Российские войска ночью 27 апреля нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — говорится в сообщении министерства.