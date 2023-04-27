Минобороны отчиталось о поражении 130 целей ВСУ

Минобороны: группировка ВС России «Центр» за день поразила 130 целяй украинских войск

Глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об огневом поражении 130 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными. Его цитирует РИА Новости.

Около ста ударов было нанесено по районам сосредоточения живой силы и техники, свыше 20 — по артиллерийским подразделениям Киева, уточнил офицер.

Группировка «Центр» вскрыла позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на краснолиманском направлении, пояснил Савчук. Кроме того, российские силы ликвидировали пять украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ. В Минобороны уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.