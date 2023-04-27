Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 27 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о поражении 130 целей ВСУ

Минобороны: группировка ВС России «Центр» за день поразила 130 целяй украинских войск

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об огневом поражении 130 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными. Его цитирует РИА Новости.

Около ста ударов было нанесено по районам сосредоточения живой силы и техники, свыше 20 — по артиллерийским подразделениям Киева, уточнил офицер.

Группировка «Центр» вскрыла позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на краснолиманском направлении, пояснил Савчук. Кроме того, российские силы ликвидировали пять украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ. В Минобороны уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Эрдогана ответила на сообщения об инфаркте у президента. Что говорят о состоянии политика?
Минобороны отчиталось о поражении 130 целей ВСУ
В Минобороны рассказали о работе «Ураганов» в зоне СВО
Нурмагомедов дал совет американскому бойцу UFC
Возможность меньше платить за свет захотели дать всем российским дачникам
Россиян предупредили о самом популярном виде мошенничества в майские праздники
Военный аналитик предрек судьбу F-16 на Украине
В Аргентине заявили о переходе на оплату импорта из Китая в юанях
Медик рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО
Россиянка поехала в Подмосковье и описала отдых фразой «жаль потраченных денег»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.