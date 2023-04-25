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15:36, 25 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 80 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 25 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки было уничтожено до 80 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, а также одна гаубица Д-20, добавили в Минобороны.

Днем ранее, 24 апреля, на краснолиманском потери противника составили более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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