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13:33, 24 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об ударе «Искандером» по пункту иностранных наемников в ДНР

Минобороны России заявило об ударе «Искандером» по пункту иностранных наемников в ДНР

Фото: РИА Новости

Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» 21 апреля был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в результате было уничтожено до 60 бойцов так называемого «Грузинского легиона», а также 15 единиц военной техники, расположенной на территории поблизости. Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения.

«В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие», — говорится в заявлении.

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В декабре Следственный комитет России (СКР) показал видео с рассказом российских военных о пытках в украинском плену. На опубликованных кадрах один из военнослужащих сообщает следователю, что получил удар по голове и очнулся уже в гараже.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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