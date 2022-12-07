Рассказ российских военных о пытках в украинском плену попал на видео

СКР показал видео с рассказом российских военных о пытках в украинском плену

Следственный комитет России (СКР) показал видео с рассказом российских военных о пытках в украинском плену. Запись в среду, 7 декабря, опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На кадрах один из военнослужащих сообщает следователю, что получил удар по голове и очнулся уже в гараже. Там военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) били его руками, ногами, каской и прикладом. Кроме того, он рассказал, что его резали ножом. Во время пыток проводили допрос. После этого трое мужчин удерживали его, а четвертый отрезал мизинец пальца на руке. Также украинские военные применяли ток.

Второй российский военный рассказал, что попал в плен ВСУ 13 августа. Ему завязали глаза скотчем, затем завели в блиндаж для разговора с командиром. Когда пленный не отвечал на вопросы, ему стреляли по ногам из пистолета. После чего россиянина отвезли в тыл. Там его били арматурой, лопатой, сломали четыре ребра, челюсть и пробили легкое. При этом никакой медицинской помощи оказано не было.

СКР зафиксировал показания российских военнослужащих и затем даст правовую оценку действиям украинских бойцов. «Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело из-за расстрела украинскими военными 11 российских пленных.