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19:20, 22 июля 2026 (обновлено: 19:27, 22 июля 2026)Забота о себе

Педагог предупредила о риске подмены мышления детей работой нейросетей

Педагог Богомолова-Чепко: Ребенок не должен заменять интеллектуальную работу ИИ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Педагог и создательница «Умношколы» Екатерина Богомолова-Чепко предупредила, что дети не должны перекладывать интеллектуальную работу на искусственный интеллект, поскольку это лишает их опыта самостоятельного мышления. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что мозг развивается только при анализе, сравнении и поиске решений, а если всю эту работу выполняет нейросеть, ребенок получает результат, но не учится думать.

Богомолова-Чепко посоветовала использовать ИИ как наставника, задавая запросы с формулировками «объясни», «покажи» или «подскажи», чтобы ребенок сначала пытался разобраться сам. Также она подчеркнула важность развития критического мышления, поскольку нейросети могут выдавать недостоверную информацию, и ребенок должен уметь ее проверять.

Вместо готовых решений педагог предложила превращать нейросеть в интеллектуального тренера: просить придумать задачи, провести викторину или поспорить с точкой зрения ребенка, что развивает логику, речь и гибкость мышления.

Ранее психолог Дарья Дугенцова объяснила, что страх появляется у детей дошкольного возраста часто, однако, если он вызывает оцепенение и мешает жизни ребенка, — это называется фобией и не является нормой.

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