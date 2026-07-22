В США представили санкционный законопроект против России

В США предложили ввести пошлины на импорт из пяти крупнейших покупателей нефти РФ

Американский конгрессмен Майкл Маккол намерен в течение 22 июля внести в Палату представителей США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что документ является последней волей скончавшегося сенатора Линдси Грэма. «Я сегодня представлю это в Конгрессе. И я хочу поблагодарить Белый дом за его работу, потому что ничего не приведет к завершению этой войны скорее, чем принятие законопроекта о санкциях. Это путь к миру, а не войне», — сказал Маккол.

Обновленный законопроект был внесен в Сенат 16 июля. Документ предусматривает санкции против высшего российского политического и военного руководства, Банка России, а также ряда энергопроектов. Вместо предложенных ранее 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, предлагается ввести 100-процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей нефти и газа РФ.

Президент Дональд Трамп назвал высокими шансы на принятие законопроекта, но указал, что с ним не обсуждались положения о вторичных санкциях в отношении торговых партнеров России. Сроки рассмотрения инициативы в Сенате пока не определены.

Ранее старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро отказался уточнить, подпишет ли американский лидер законопроект о санкциях против России.