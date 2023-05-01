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02:52, 1 мая 2023Бывший СССР

Российские военные поразили транспортный узел в Павлограде. ВКС готовят упреждающий удар перед наступлением ВСУ

RusVesna: российская артиллерия поразила транспортный узел в украинском Павлограде
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российские военные поразили транспортный узел в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает «Русская весна».

Удар был нанесен артиллерией по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных.

Транспортный узел использовался для снабжения и переброски ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что произошла детонация боеприпасов, сведений о потерях личного состава не поступало.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровской области. Издание «Страна.ua» в Telegram-канале отмечает, что после взрыва в Павлограде начался сильный пожар.

В Павлоградском исполкоме призвали жителей находиться в укрытиях и не выкладывать в сеть фотографии и сообщения до поступления официальных данных.

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Информацию об ударе российских сил по складам и инфраструктуре ВСУ в Павлограде также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с боевыми комплектами и горюче-смазочными материалами», — заявил он. По словам чиновника, их ВСУ копили для контрнаступления.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

До этого, 28 апреля, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

ВКС России нанесут упреждающий удар перед контрнаступлением ВСУ

«Русская весна» со ссылкой на ресурсы, связанные с украинской разведкой, сообщает, что Военно-космические силы России нанесут упреждающий удар перед контрнаступлением ВСУ.

По информации издания, в воздух поднялось 14 или 16 стратегических бомбардировщиков с различных авиабаз. Они направляются в сторону Украины и через некоторое время выйдут на рубеж пуска крылатых ракет. Также в воздух подняты беспилотники-камикадзе «Герань».

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ракетный удар, нанесенный Российской армией в ночь с 26 на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров.

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За российскими самолетами наблюдает разведка НАТО

«Русская весна» проинформировала, что за российскими самолетами наблюдают разведчики НАТО.

Отмечается, что за ожидаемым ударом и другой военной активностью войск России наблюдают из акватории Черного моря RQ-4B Global Hawk и P-8A Poseidon.

Также сообщается, что в море находятся российские корабли и подводные лодки с суммарным залпом в количестве 24 ракет, с дальних баз к рубежу пуска приближаются стратегические бомбардировщики Ту-95.

Ранее газета The Times писала, что украинские войска не готовы к масштабному контрнаступлению, однако у страны нет выбора. По ее информации, президент республики Владимир Зеленский должен показать то, что в США называют «окупаемостью инвестиций», чтобы сохранить поддержку западных государств.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в свою очередь полагает, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.

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Марина Совина
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