МО России сообщило, что ракетные войска ударили по объединенному штабу обороны Артемовска

Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сколько офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в результате удара, не сообщается.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о взятии Вооруженными силами России под огневой контроль последнего пути снабжения украинской армии в Артемовске.

Российские штурмовые отряды продолжают бои на западе города под прикрытием воздушно-десантных войск. Битва за Артемовск длится с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.