Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 28 апреля 2023Россия

Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска

МО России сообщило, что ракетные войска ударили по объединенному штабу обороны Артемовска

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сколько офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в результате удара, не сообщается.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о взятии Вооруженными силами России под огневой контроль последнего пути снабжения украинской армии в Артемовске.

Российские штурмовые отряды продолжают бои на западе города под прикрытием воздушно-десантных войск. Битва за Артемовск длится с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении до 300 украинских бойцов в районе Артемовска
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью
Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро
Последствия взрыва пауэрбанка в классе московской школы попали на видео
Оппозиционный кандидат обогнал Эрдогана перед выборами в Турции
Стало известно об уголовном преследовании олимпийского призера Носова
Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле
Употребление жареной еды связали с депрессией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.