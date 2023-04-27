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10:23, 27 апреля 2023Бывший СССР

ВС России взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске

Пушилин сообщил об огневом контроле ВС РФ последнего пути снабжения ВСУ в Артемовске

Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взятии Вооруженными силами (ВС) России под огневой контроль последнего пути снабжения украинской армии в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом пишет РИА Новости.

«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога», — заявил Пушилин.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют возможность перемещаться даже под обстрелами, однако теряют часть резервов по пути.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если ВС РФ возьмут Артемовск, Киев лишится «важного стратегического пункта». Обвал фронта, по словам политика, приведет к отходу украинской армии на запад.

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Алевтина Запольская
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