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16:46, 26 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали последствия сдачи Артемовска

Глава СНБО Украины: сдача Артемовска приведет к обвалу фронта и отходу ВСУ на запад

Фото: John Moore / Getty Images

Сдача Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) украинскими войсками приведет к обвалу фронта. Такие последствия отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов назвал в эфире телеканала «Первый».

Он подчеркнул, что Артемовск является «важным стратегическим пунктом» для ВСУ, в результате ухода из которого украинская армия «может очень быстро дойти до западных границ» республики.

Ранее бывший замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что руководство Украины не подготовило Артемовск к обороне должным образом. По его словам, это привело к тому, что «каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью».

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Алевтина Запольская
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