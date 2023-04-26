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01:15, 26 апреля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о допущенных ошибках в обороне Артемовска

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киев допустил ошибки, не подготовив Артемовск к нужной обороне

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинские власти совершили ошибки и не подготовили Артемовск (украинское название — Бахмут) к нужной обороне, заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Сергей Кривонос в эфире «5 канала». Его слова передает РИА Новости.

Военный подчеркнул, что это привело к большим потерям украинской армии. «Каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне», — отметил он.

Кроме того, по словам Кривоноса, существует проблема с подготовкой мобилизованных, что сказывается непосредственно на ситуации в Артемовске.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды в Артемовске продолжили уничтожать подразделения ВСУ. Как уточнили в оборонном ведомстве, им помогают воздушно-десантные войска и оперативно-тактическая авиация, которые пресекают попытки украинских войск перебросить резервы в город.

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Марина Совина
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