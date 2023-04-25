Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны заявило, что штурмовые отряды уничтожают ВСУ в западной части Артемовска

Штурмовые отряды в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжили уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части города. О ходе боев за Артемовск журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что в установлении контроля над городом российским штурмовым отрядам помогают Воздушно-десантные войска и оперативно-тактическая авиация — они, в частности, пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в город.

За минувшие сутки на донецком направлении близ Артемовска российские военные из Южной группировки войск поразили подразделения Украины в районах Богдановки, Красного и Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР).

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.