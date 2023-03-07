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12:59, 7 марта 2023Россия

Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск

Министр обороны Шойгу: контроль над Артемовском позволит России наступать вглубь Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Так глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил смысл продолжающихся ожесточенных боев за город. Слова министра приводит ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, Артемовск является важным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. «Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — заявил он.

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Марк Леонов
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