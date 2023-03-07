Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск

Министр обороны Шойгу: контроль над Артемовском позволит России наступать вглубь Украины

Контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Так глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил смысл продолжающихся ожесточенных боев за город. Слова министра приводит ТАСС.

По словам главы оборонного ведомства, Артемовск является важным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. «Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — заявил он.