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11:57, 5 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин сообщил об ожесточенных боях за каждую улицу в Артемовске

Пригожин сообщил, что ВСУ не отступают из Артемовска, в городе идут ожесточенные бои

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отступают из Артемовска (украинское название — Бахмут), а на улицах города идут ожесточенные бои за каждую улицу. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее о том, что украинские войска покинули северные кварталы города сообщал Telegram-канал WarGonzo, которому эту информацию якобы подтвердили бойцы ЧВК «Вагнер», приступившие к зачистке района.

Пригожин опроверг эти данные, заявив, что ВСУ не отступают и бьются до последнего. «В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — сообщил бизнесмен.

В свою очередь один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых городских боях за южные кварталы Артемовска. По его словам, Киев отправляет в этот район все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев. Вагнеровец добавил, что артиллерия противника продолжает наносить удары по наступающим российским силам.

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Константин Лысяков
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