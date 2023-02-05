WarGonzo сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Эту информацию подтвердили бойцы частной военной компании «Вагнер», которые уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке.

Кроме того, имеется подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. С востока вагнеровцы наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо.

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска и продолжать борьбу. Сам Зеленский заявял об отказе сдавать Артемовск. «Будем бороться, сколько сможем», — сообщил он.