Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:00, 5 февраля 2023Бывший СССР

ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска

WarGonzo сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска в ДНР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Эту информацию подтвердили бойцы частной военной компании «Вагнер», которые уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке.

Кроме того, имеется подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. С востока вагнеровцы наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо.

Ранее бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска и продолжать борьбу. Сам Зеленский заявял об отказе сдавать Артемовск. «Будем бороться, сколько сможем», — сообщил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США сбили китайский «шпионский шар»
Профессор объяснил значение сказанных Путиным в Волгограде слов
Акула насмерть загрызла шестнадцатилетнего подростка в Австралии
Назван адрес первого небоскреба в Москве
Канада отправила Украине первый Leopard 2
Пушков прокомментировал заявление Германии о взрывах на «Северных потоках»
В США изучили оборудование на сбитом китайском «шпионском шаре»
Бросившего семью ради украинки британца задержали после ссоры с возлюбленной
ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска
В Петербурге свечник храма из мести убил жену священника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.