Зеленский сделал заявление по Артемовску

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск

Президент Украины Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не будут сдавать город Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

«Будем бороться, сколько сможем», — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска, и отказался называть точное число потерь.

3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ начали стягивать свои резервы под Артемовск. Он подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Кимаковский уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города.