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18:32, 3 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский сделал заявление по Артемовску

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск

Фото: Reuters

Президент Украины Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не будут сдавать город Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

«Будем бороться, сколько сможем», — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска, и отказался называть точное число потерь.

3 февраля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ начали стягивать свои резервы под Артемовск. Он подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Кимаковский уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города.

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Варвара Кошечкина
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