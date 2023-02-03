В ДНР заявили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои резервы под Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости.
«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — заявил он.
Кимаковский подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Он уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города. На фоне этого, по его словам, российские военные продолжают совершать наступление.
Ранее Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу.