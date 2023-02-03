Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:29, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск

Советник главы ДНР Пушилина Кимаковский: ВСУ стягивают свои резервы под Артемовск

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои резервы под Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — заявил он.

Кимаковский подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Он уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города. На фоне этого, по его словам, российские военные продолжают совершать наступление.

Ранее Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении США отдать России 20 процентов Украины за мир
Запад предупредили о последствиях накачки оружием Украины
В Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска скорой помощи
В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть бандформирований
Названа цель отправки роботов «Маркер» в зону СВО
В Снигиревке рассказали о репрессиях против получавших гумпомощь из России
В ДНР заявили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Оригинальное поздравление москвичом девушки попало на видео
Иран пообещал ответить Израилю за атаку «когда посчитает нужным»
Украинский пленный заявил об употреблении наркотиков в ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.