В ДНР заявили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск

Советник главы ДНР Пушилина Кимаковский: ВСУ стягивают свои резервы под Артемовск

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои резервы под Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — заявил он.

Кимаковский подчеркнул, что в Киеве идут споры о том, стоит ли отводить войска из Артемовска или нет. Он уточнил, что при этом в настоящее время не наблюдается вывода украинских солдат из города. На фоне этого, по его словам, российские военные продолжают совершать наступление.

Ранее Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу.