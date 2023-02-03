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03:33, 3 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Советник Пушилина Кимаковский: российские военные скоро возьмут Артемовск в огневое кольцо

Фото: РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные в скором времени возьмут территорию Артемовска (украинское название — Бахмут) в огневое кольцо. По его словам, к настоящему времени они закрепились на восточных рубежах и контролирует все подходы к городу, сообщает РИА Новости.

Кимаковский заявил, что российские солдаты находятся в шаге от того, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Он подчеркнул, что это являются огромным успехом. Кимаковский уточнил, что подразделения военных Вооруженных сил (ВС) России закрепились на восточных рубежах города.

«Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», — отметил он.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что под Артемовском находятся суперквалифицированные российские военные. Он утверждает, что суперквалифицированные «обычные вооруженные силы» усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время окружения города. Уточняется, что украинское командование допускает отступление из Артемовска, чтобы избежать потерь бойцов ВСУ.

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Марина Совина
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