На Украине заявили о суперквалифицированных военных России под Артемовском

В ВСУ заявили, что под Артемовском находятся суперквалифицированные военные России

Командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что под Артемовском (украинское название — Бахмут) находятся суперквалифицированные российские военные. Его слова приводятся в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как он утверждает, суперквалифицированные «обычные вооруженные силы» усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время окружения города. Уточняется, что украинское командование допускает отступление из Артемовска, чтобы избежать потерь бойцов ВСУ.

Ярославский подчеркнул, что Киев примет такое решение, если увидит риск полного окружения города. Кроме того, представитель Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что военное командование «разработало несколько планов действий на случай непредвиденных обстоятельств».

1 февраля помощник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные смыкают кольцо вокруг Артемовска. По его словам, сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. Ранее полковник Луганской народной республики Виталий Киселев также подтвердил, что российские войска окружили город с трех сторон.