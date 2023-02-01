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11:00, 1 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о завершающемся обхвате Артемовска с трех сторон

Полковник ЛНР Киселев заявил, что российские войска почти обошли Артемовск с трех сторон

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска почти обхватили Артемовск с трех сторон, выбивая подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с трех сторон, заявил в эфире «Соловьев Live» полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Артемовск практически "обняли" с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника», — сказал он. Киселев также отметил, что сейчас российские соединения двигаются к городу Часов Яр.

«Пытаются, и я уверен, что у них это получится, выйти в район Часова Яра, откуда сегодня идут интенсивные обстрелы обратно уже Соледара, Артемовска», — заявил полковник.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске.

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Василий Мека
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