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18:58, 31 января 2023Бывший СССР

ВСУ выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске

Денис Пушилин: ВСУ выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Пока я вижу несколько таких серьезных линий, глубоко эшелонированных. Это можно было говорить и про Мариуполь», — указал он.

По словам Пушилина, украинское командование уделяет пристальное внимание Артему. Он отметил, что Киев сам предал населенному пункту особое значение «с помощью средств массовой информации, равно как и Соледару».

Ранее Пушилин заявил, что взятие под контроль Артемовска российскими силами станет ощутимым уроном для Киева. «В плане стратегических моментов Артемовск тоже имеет значение, потому что после освобождения Артемовска открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и, конечно же, для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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