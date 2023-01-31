Пушилин назвал взятие под контроль Артемовска уроном для Киева

Врио главы ДНР Пушилин: взятие под контроль Артемовска станет ощутимым уроном для Киева

Взятие под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими силами станет ощутимым уроном для Киева. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«В плане стратегических моментов Артемовск тоже имеет значение, потому что после освобождения Артемовска открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и, конечно же, для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций», — сказал он.