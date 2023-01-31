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15:05, 31 января 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром

Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о выборе Киева между сдачей Артемовска или Часова Яра

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Перед украинским командованием стоит выбор: сдать Артемовск (украинское название — Бахмут) или отправить туда подкрепление, «обескровливая» Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Наши войска начали обходить Артемовск с юга. (...) Но нужно учитывать, что им (украинской армии — прим. «Ленты.ру») нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр», — рассказал он.

Марочко подчеркнул, что «судьба Артемовска предрешена». По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны запасные позиции, чтобы отойти из города: «как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска». В Часовом Яре есть медицинские учреждения, много складов, хорошо оборудованная инфраструктура и фортификационные сооружения, уточнил он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Артемовск начинает попадать в окружение. Как он утверждает, российские силы почти заняли трассу Часов Яр — Артемовск. Гагин отметил, что украинские войска в городе лишатся возможности пополнять боекомплект и медикаменты, а также снабжать бойцов ВСУ.

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Кристина Есикова
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