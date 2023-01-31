В ДНР заявили о формирующемся окружении Артемовска

Советник главы ДНР Гагин заявил о занятии ВС России трассы Часов Яр — Артемовск

Артемовск начинает попадать в окружение, российские войска почти заняли трассу Часов Яр — Артемовск. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Артемовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр — Артемовск. Еще не полностью, но вот-вот она будет взята под контроль. Группировка войск в Артемовске украинская лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов», — рассказал Гагин.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске крайне тяжелая. Он также рассказал, что не стал описывать все то, что переживают солдаты ВСУ, чтобы его не заподозрили в симпатиях России.