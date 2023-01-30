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17:56, 30 января 2023Бывший СССР

Немецкий журналист описал ситуацию в Артемовске словами «в это сложно поверить»

Немецкий журналист заявил, что ситуация для ВСУ в Артемовске невероятно тяжелая

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске крайне тяжелая, заявил немецкий журналист Юлиан Репке, его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал, что не стал описывать все то, что переживают солдаты ВСУ, чтобы его не заподозрили в симпатиях России.

«Если я опубликую все то, что украинские солдаты рассказали мне о ситуации под Артемовском, вы, вероятно, назовете меня российским пропагандистом», — написал он.

Журналист рассказал, находясь в десяти километрах от российских войск, что российская артиллерия работает с очень высокой интенсивностью. «Все тридцать минут, что мы здесь не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова. В это сложно поверить», — резюмировал Репке.

Ранее журналисты американского издания Bloomberg написали, что действия российских войск в ходе специальной военной операции за последние месяцы истощили потенциал. В частности, речь идет о боях за Артемовск.

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