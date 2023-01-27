В США указали на истощение ВСУ и подрыв их шансов на контрнаступление

Bloomberg: войска России истощили украинские силы и подорвали их шансы на контрнаступление

Действия российских войск в ходе специальной военной операции за последние месяцы истощили потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на официальных лиц США пишет Bloomberg.

В частности, речь идет о боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам собеседников агентства, противостояние на указанном участке «отвлекло» украинскую армию и подорвало шансы Киева на проведение контрнаступательных операций на других направлениях.

При этом, отмечают авторы материала, западные союзники Киева продолжают наращивать поставки вооружения и готовятся впервые отправить бронетехнику и боевые танки.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж предположил, что ВСУ пойдут в наступление через полтора-два месяца после поставок западных танков. По его словам, операция может быть проведена «по всему восточному коридору, вплоть до Крыма».

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В свою очередь власти США приняли решение поставить Киеву 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.