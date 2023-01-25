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15:30, 25 января 2023Бывший СССР

Украинский генерал предрек сроки наступления на Крым

Генерал Маломуж заявил о наступлении ВСУ на Крым через два месяца после поставок танков

Фото: Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) пойдут в наступление через полтора-два месяца после новой военной помощи Киеву и, в частности, поставок западных танков. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, пишет Ura.ru.

«Это дает возможность, имея мощные танковые кулаки, уничтожив мощные средства и резервы противника, рассчитать и провести наступательные операции на востоке нашей страны, ударив по донецкой группировке. И так по всему восточному коридору, вплоть до Крыма», — предрек он.

При этом Маломуж подчеркнул, что сроки наступления также зависят от скорости обучения украинских военнослужащих — по его мнению, этот процесс займет пару месяцев.

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25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В первой партии, обещанной Киеву, значится 14 танков.

Ожидается, что в ближайшее время также будет озвучено решение США о поставках танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение ВСУ они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

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Варвара Кошечкина
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