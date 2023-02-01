Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:07, 1 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Помощник главы ДНР Гагин заявил об оперативном окружении Артемовска российскими силами

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Российские войска смыкают кольцо вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), город в оперативном окружении, заявил помощник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся бои за контроль трассы «Часов Яр — Артемовск». Гагин также утверждает, что российские войска уже нанесли удар по колоннам, передвигающимся в Артемовск по указанной трассе.

Ранее полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев также подтвердил, что российские войска окружили город с трех сторон. По его словам, утром 1 февраля российские соединения направлялись к городу Часов Яр. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершающемся обхвате Артемовска с трех сторон
В России выявили максимальное с конца октября число случаев COVID-19
Матвиенко предложила на время СВО приостановить закон о борьбе с коррупцией
Суд заочно приговорил к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова
В НАТО заявили о необходимости большего числа друзей
Российской нефти предсказали замену на американскую
Стилистка назвала россиянкам способы скрыть высокий лоб с помощью прически
Обнаружены окаменелые останки древних предков современных крокодилов
В Австралии нашли пропавшую при транспортировке радиоактивную капсулу
Москвичей предупредили об опасной погоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.