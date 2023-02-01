В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Помощник главы ДНР Гагин заявил об оперативном окружении Артемовска российскими силами

Российские войска смыкают кольцо вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), город в оперативном окружении, заявил помощник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся бои за контроль трассы «Часов Яр — Артемовск». Гагин также утверждает, что российские войска уже нанесли удар по колоннам, передвигающимся в Артемовск по указанной трассе.

Ранее полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев также подтвердил, что российские войска окружили город с трех сторон. По его словам, утром 1 февраля российские соединения направлялись к городу Часов Яр. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины выстроили несколько эшелонированных линий обороны в Артемовске.