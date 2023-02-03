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13:52, 3 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о высокой цене удержания Артемовска

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о высокой цене удержания Артемовска

Фото: АР

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев платит очень высокую цену за удержание Артемовска (украинское название — Бахмут), и отказался называть точное число потерь. Об этом он рассказал в интервью испанской газете 20 minutos.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война», — сказал он и добавил: «Мы платим высокую цену» за удержание города, но «не можем оставить его позади».

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Кристина Есикова
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