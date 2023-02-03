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13:16, 3 февраля 2023Бывший СССР

Украина обвинила Россию в нежелании проводить переговоры

Советник главы офиса президента Украины: Москва не хочет вести переговоры с Киевом

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией.

Отвечая на вопрос журналиста о том, ведет ли Киев переговоры с Москвой, Подоляк ответил отрицательно. При этом он утверждает, что «Россия не хочет вести переговоры».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, тезис, утверждающий обратное, — ложь, которую страна продолжит опровергать, наряду с иной недостоверной информацией. Глава ведомства подчеркнул, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Варвара Кошечкина
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