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11:25, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров назвал ложью нежелание России вести переговоры по Украине

Глава МИД России Лавров назвал ложью тезис об отказе России от переговоров по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не отказывается от переговоров по Украине, тезис, утверждающий обратное, — ложь, которую Москва продолжит опровергать, наряду с иной недостоверной информацией, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нашей дипломатии есть чем заниматься - постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», — сказал министр.

В том же интервью он заявил, что Москва готовит материалы к годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы она «не свелась к антироссийскому шабашу Запада».

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