Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:22, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров заявил о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров заявил о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Москва готовит материалы к годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы она «не свелась к антироссийскому шабашу Запада». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и «Россия 24».

«Наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные на конец февраля, приуроченные к годовщине начала СВО антироссийские шабаши в Нью-Йорке и на других площадках, которые Запад прорабатывает вместе с киевским режимом, не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества», — подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона готовит отчет о том, что происходило за прошедший год.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по поддержанию мира и безопасности Украины назначено на 24 февраля. Председателем заседания выступит представитель Мальты, о точном количестве участников информации нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
В России предложили упростить трудоустройство мигрантов
Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.