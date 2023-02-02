Лавров заявил о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров заявил о подготовке материалов к годовщине спецоперации на Украине

Москва готовит материалы к годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы она «не свелась к антироссийскому шабашу Запада». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и «Россия 24».

«Наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные на конец февраля, приуроченные к годовщине начала СВО антироссийские шабаши в Нью-Йорке и на других площадках, которые Запад прорабатывает вместе с киевским режимом, не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества», — подчеркнул Лавров.

По его словам, российская сторона готовит отчет о том, что происходило за прошедший год.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по поддержанию мира и безопасности Украины назначено на 24 февраля. Председателем заседания выступит представитель Мальты, о точном количестве участников информации нет.

