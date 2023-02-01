Заседание Совбеза ООН по Украине проведут в годовщину СВО

Заседание Совбеза ООН по поддержанию мира на Украине назначено на 24 февраля

Заседание Совбеза ООН по поддержанию мира и безопасности Украины назначено на 24 февраля. Об этом говорится в обновленной программе работы всемирной организации на этот месяц, опубликованной на официальном сайте органа.

Председателем заседания выступит представитель Мальты, о точном количестве участников информации не приведено.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО). «Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил он.

