Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 28 января 2023Бывший СССР

На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО

Секретарь СНБО Данилов предсказал новое наступление России до 24 февраля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО). Такое развитие событий предсказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Ura.ru.

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Данилов. По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению с российской стороны.

Ранее в январе экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор предположил, что новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. По его мнению, это будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили
Раскрыта личность устроившего стрельбу в Иерусалиме
На границе с Венгрией украинские пограничники задержали трех уклонистов
Экс-чемпион UFC предрек Махачеву долгое лидерство в промоушене
В Иерусалиме вновь произошла стрельба
Против диппредставительства Италии за рубежом совершили преступные акции
На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО
ЕС выделит миллионы евро на развитие атомной энергетики Украины
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.