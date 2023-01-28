На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО

Секретарь СНБО Данилов предсказал новое наступление России до 24 февраля

Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО). Такое развитие событий предсказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Ura.ru.

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Данилов. По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению с российской стороны.

Ранее в январе экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор предположил, что новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. По его мнению, это будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция.