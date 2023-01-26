Экс-полковник армии США спрогнозировал сроки нового российского наступления

Экс-советник Пентагона Макгрегор: наступление России на Украине может начаться к марту

Новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. Такие сроки новой наступательной операции в ходе СВО спрогнозировал экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Есть основания полагать, что [российские силы] намерены начать наступление к марту [этого года]. Почему Россия должна сидеть и ждать, пока [западные союзники] не реанимируют украинскую армию? Конечно, это не будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция», — заявил он.

Бывший полковник напомнил, что в российских резервах до сих пор остается огромное количество ствольной и реактивной артиллерии, ударной авиации и крылатых ракет.

Ранее эмигрировавший в ЕС экс-дипломат МИД России Борис Бондарев заявил, что несмотря на заявления о неприемлемости эскалации украинского конфликта, Запад уже находится в состоянии войны с Россией, недооценка наступательных возможностей Москвы является ужасной ошибкой, и поэтому Западу нужно активизировать усилия по военной помощи Киеву.