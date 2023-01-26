Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:09, 26 января 2023Мир

Экс-полковник армии США спрогнозировал сроки нового российского наступления

Экс-советник Пентагона Макгрегор: наступление России на Украине может начаться к марту

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. Такие сроки новой наступательной операции в ходе СВО спрогнозировал экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Есть основания полагать, что [российские силы] намерены начать наступление к марту [этого года]. Почему Россия должна сидеть и ждать, пока [западные союзники] не реанимируют украинскую армию? Конечно, это не будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция», — заявил он.

Бывший полковник напомнил, что в российских резервах до сих пор остается огромное количество ствольной и реактивной артиллерии, ударной авиации и крылатых ракет.

Материалы по теме:
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля 2021
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября 2021

Ранее эмигрировавший в ЕС экс-дипломат МИД России Борис Бондарев заявил, что несмотря на заявления о неприемлемости эскалации украинского конфликта, Запад уже находится в состоянии войны с Россией, недооценка наступательных возможностей Москвы является ужасной ошибкой, и поэтому Западу нужно активизировать усилия по военной помощи Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин пригласил Стрелкова в штурмовики ЧВК «Вагнер»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию
Зеленский отречется от поддержки Джонсона в случае его выдвижения в премьеры
Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери
Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине
В Индии начались аресты студентов за просмотр фильма о премьер-министре
В России отреагировали на предложение принять участие в Азиатских играх
В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта
Модель Перминова вышла в свет в оголяющем грудь наряде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.