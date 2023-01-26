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10:27, 26 января 2023Мир

Эмигрировавший в ЕС экс-дипломат назвал ошибку Запада в конфликте с Россией

Экс-дипломат МИД России Бондарев назвал недооценку возможностей России ужасной ошибкой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Несмотря на заявления о неприемлемости эскалации украинского конфликта, Запад уже находится в состоянии войны с Россией, недооценка наступательных возможностей Москвы является ужасной ошибкой, и поэтому Западу нужно активизировать усилия по военной помощи Киеву. К этому призвал эмигрировавший в ЕС экс-дипломат МИД России Борис Бондарев, сообщает Daily Mail.

«Сегодня многие читатели Daily Mail могут беспокоиться о том, что, предоставляя Украине военную помощь, Великобритания и НАТО увеличивают риск полномасштабной войны с Россией... Было бы ужасной ошибкой недооценивать Россию в 2023 году, поскольку весной она планирует новое разрушительное наступление [на Украину]», — заявил он.

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Экс-советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев в мае 2022 года подал в отставку и выступил с заявлением, в котором раскритиковал российскую спецоперацию на Украине. «Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — прокомментировал тогда его отставку официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Бондарев работал в МИД РФ с 2002 года. Пост советника российского представительства при ООН в Женеве дипломат занимал с 2019 года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на активные боевые действия военных Вооруженных Сил Украины. Он предположил, что российские подразделения весной захотят нарастить интенсивность спецоперации, и призвал Киев противодействовать этому.

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